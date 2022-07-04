Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen - Son Dakika
Üye Girişi

Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen

04.07.2022 15:42

Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen Doğa tutkunları, halk arasında, "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak da anılan uğur böceklerinin görsel şölenini görüntülemek için Uludaz tepesine akın ediyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta milyonlarca uğur böceğinin resitali,...

Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen

Doğa tutkunları, halk arasında, "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak da anılan uğur böceklerinin görsel şölenini görüntülemek için Uludaz tepesine akın ediyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta milyonlarca uğur böceğinin resitali, görenleri hayran bıraktı. Yedi noktalı uğur böceklerini fotoğraflamak için yurdun dört bir yanından gelen doğa tutkunları bölgede kamp kurdular.

Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Ametörleri Derneği Başkanı ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Doğa Turizmi" etkinliğine yaklaşık 10 ilden 80 fotoğrafçı ve onlarca doğa tutkunu katıldı. Uludaz Tepesi'nin zirvesinin altına kamp kuran doğa severler, 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böceklerini görüntülemek için sabahın ilk ışıklarında zirveye tırmandı.

Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden gelen doğa tutkunları, her yıl temmuz ayındaki bu şöleni fotoğraflıyor. Uludaz Tepesi'nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.

İl dışından bu etkinliğe katılan fotoğraf sanatçıları, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu 'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi 'Kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement