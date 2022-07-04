Uğur böcekleri için 2 bin 260 rakımlı tepeye çıkıyorlar! İşte kameraya yansıyan görüntüler - Son Dakika
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Uğur böcekleri için 2 bin 260 rakımlı tepeye çıkıyorlar! İşte kameraya yansıyan görüntüler

04.07.2022 14:32

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği Çimen Dağı'nın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu.

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği Çimen Dağı'nın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu.

Koloniler halinde yaşıyorlar! Maceracılar bulutların üstündeki tepeye sırf onlar için tırmanıyor

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulutların üstündeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, Kahramanmaraş doğa turizmi için önemli bir unsur haline geldi.

Koloniler halinde yaşıyorlar! Maceracılar bulutların üstündeki tepeye sırf onlar için tırmanıyor

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince varlıklarının korunması için çalışma başlatılan uğur böceklerini görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

Koloniler halinde yaşıyorlar! Maceracılar bulutların üstündeki tepeye sırf onlar için tırmanıyor

Zorlu bir yolculuğun ardından böceklerin bulunduğu bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böceklerini fotoğraflıyor.

Koloniler halinde yaşıyorlar! Maceracılar bulutların üstündeki tepeye sırf onlar için tırmanıyor

Doğaseverler ve fotoğrafçılar, ayrıca tepede, gün doğumu ve batımında oluşan bulut denizini çekebilmek için de saatlerce bekliyor. Bir kare fotoğraf için kamp kuran doğasever ve fotoğraf tutkunları geceyi bölgeye yakın alanlarda geçiriyor.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur böcekleri için 2 bin 260 rakımlı tepeye çıkıyorlar! İşte kameraya yansıyan görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğur böcekleri için 2 bin 260 rakımlı tepeye çıkıyorlar! İşte kameraya yansıyan görüntüler - Son Dakika
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