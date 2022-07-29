Uğur böceklerinin tam 18 saat boyunca cinsel ilişkiye girmesi hayrete düşürdü - Son Dakika
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Uğur böceklerinin tam 18 saat boyunca cinsel ilişkiye girmesi hayrete düşürdü

29.07.2022 16:39

Doğanın en renkli hayvanları arasında yer alan uğur böceklerinin cinsel ilişki için 18 saat ayırması, duyanları hayrete düşürdü.

Üreme, hem insan için hem de hayvanlar için yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Hayvanlarla ilgili ilginç bilgilerin yanı sıra çiftleşmeleriyle ilgili bilgiler de oldukça dikkat çekiyor.

18SAAT BOYUNCA ÇİFTLEŞEBİLİYORLAR

Uğur böcekleri hakkında sosyal medyada dolaşıma giren bir bilgi ise duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Bilgiye göre uğur böceklerinin tam 18 saat aralıksız çiftleşebildikleri aktarıldı.

YORUM YAĞDI

Uğur böcekleriyle ilgili bu bilgi, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Kullanıcılar kısa süre içerisinde konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

YORUMLAR
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