Uğur Bursluluk Sınavı'na Türkiye Genelinde 133 Bin Katılım

UĞUR Okullarının, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacağı 'Uğur Bursluluk Sınavı'na 133 binin üzerinde öğrenci katıldı.

UĞUR Okullarının, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacağı 'Uğur Bursluluk Sınavı'na 133 binin üzerinde öğrenci katıldı. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, her öğrencinin kaliteli eğitime ulaşması için yaptıkları sınava gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.



Uğur Okullarının Türkiye geneli düzenlendiği 'Uğur Bursluluk Sınavı'nda 133 bin 462 öğrenci katıldı. Öğrenciler gelecek eğitim yılında Uğur Okullarında burslu okuyabilmek için sınavda ter dökerken aileleri ise kampüs bahçesinde çocuklarını beklediler. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da yapılan sınavı Gaziantep Kampüsü'nde takip etti.



"YÜZDE YÜZE KADAR BURS İMKANI SUNACAĞIZ"



Sınavla ilgili açıklama yapan Kulaberoğlu, gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Uğur Okulları Bursluluk Sınavı 12-13 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde 50 ilde düzenlendi. 133 binden fazla öğrencimiz Uğurlu olmak için sınavakatılım gösterdi. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilere yüzde 25'ten yüzde 100'e kadar öğrenim bursu vermeyi planlıyoruz. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren okullarını bitirinceye kadar burslarının geçerli olacağını söyleyebilirim. Bunun diğer önemi de şu, ülkemizin hemen hemen her noktasında Uğur Okullarının kaliteli eğitimine öğrencilerimizin ve velilerimizin erişimini sağlamış oluyoruz. Maddi imkanı kısıtlı olan velilerimize bu şekilde destek olmayı umuyoruz. Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler, veliler ve idealist öğretmenlerin güvenilir limanı Uğur Okulları olarak katılım gösteren her öğrencimize teşekkür ederiz."



Sınav sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. - Gaziantep

