Uğur Bursluluk Sınavı okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek - Son Dakika

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 23-24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre akademik düzeyini değerlendirebilecek" dedi.

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS) Türkiye genelinde 23-24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Okullarda, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenecek UBS, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

YÜZDE 100'E VARAN EĞİTİM BURSU ŞANSI

Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 23-24 Mart 2021 tarihlerinde 4,5,6,7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak. 25-26 Mart tarihlerinde 8,9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınav düzenlenecek. 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru için 120 dakika süre verilecek. 9 ve 10'uncu sınıf kademeleri için sınav, 80 sorudan oluşacak ve süresi 120 dakika olacak. 11'inci sınıf öğrencilerine ise toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak.

"Eğitim Değerlidir" felsefesinden yola çıkarak kurgulanan eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Hedefimiz Türkiye'nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak. Uğur Bursluluk Sınavı'na katılan öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre eksiklerini görme şansı bulacak ve kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler gelecek eğitim öğretim dönemi için burs kazanma şansı kazanacak" diye konuştu.

"BAŞVURU SIRASINDA VE SINAV GÜNÜ HES KODU KONTROL EDİLECEK"

Uğur Okulları tarafından yapılan açıklamada sınava ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek UBS'ye başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınıflara giriş ve çıkışlar, yoğunluk yaşanmaması için sırayla ve mesafeli olarak yapılacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi kesinlikle yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. Sınıflar, her sınav bitiminde mutlaka havalandırılacak ve dokunulan tüm yüzeylerin dezenfekte edilmesi sağlanacak. UBS'ye başvurular Uğur Okullarından, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılacak."