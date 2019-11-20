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Son Dakika Spor Uğur Çiftçi: 'Her rakibi aynı görüyoruz' - Son Dakika Spor

Uğur Çiftçi: "Her rakibi aynı görüyoruz"

6 saat önce

Sivasspor'un başarılı defans oyuncusu Uğur Çiftçi, ligde her rakibi aynı konumda gördüklerini söyleyerek, "Takım seçip oynamıyoruz.

Uğur Çiftçi:

Sivasspor'un başarılı defans oyuncusu Uğur Çiftçi, ligde her rakibi aynı konumda gördüklerini söyleyerek, "Takım seçip oynamıyoruz. Büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz" dedi.


Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Kayseri maçının hazırlıklarına devam edecek.


Uğur Çiftçi: "Ligdeki iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz"


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Kayseri maçına galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Ligde iyi bir gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz diye söylememize gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivasspor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz" dedi.


"Çok şükür iyi gidiyoruz"


Çiftçi ligde her rakibi aynı gördüklerini ifade ederek, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal maçımıza hazırlanıyoruz. Ona göre oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz. Büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz. Arkadaşlık, ortam, çalışma iyi olunca her şey bir araya geliyor ve Allah'a çok şükür iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Uğur Çiftçi, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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