Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, sağlık kontrolünden geçti
41 dakika önce
Sivasspor futbolcularından Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti.
Sivasspor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
futbolcularından Uğur Çiftçi
ve Ali Şaşal
Vural, Ankara
'da sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılan futbolcular ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS
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