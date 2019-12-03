Son Dakika Haberleri: Uğur'dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik
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Uğur'dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik

6 saat önce

Türkiye'de derin dondurucu denince akla ilk gelen marka olan Uğur, derin dondurucuyu tamamlayan bir yeniliğe imza attı.

Uğur'dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik, System.String[]

Türkiye'de derin dondurucu denince akla ilk gelen marka olan Uğur, derin dondurucuyu tamamlayan bir yeniliğe imza attı. Uğur Soğutma kendi markasını taşıyan mikrodalga fırının da üretimini tamamladı.


Derin dondurucuların tamamlayıcısı olarak kullanılan ve mutfakta en büyük yardımcılardan birisi olan mikrodalga fırın Uğur güvencesi altında tüketicilerin hizmetine sunuldu. Yeni mikrodalga fırın ile derin dondurucudan çıkartılan gıdaları besin değerinden hiçbir şey kaybetmeden çözdürülerek pişirilmeye hazır hale getirebilecek. Pişirildikten sonra dondurulan gıdaların da Uğur Mikrodalga fırınları ile kolayca çözdürerek ilk günkü tazeliği ile sofralarda yerini alacağını belirten Uğur Derin Dondurucu yetkilileri "Derin dondurucu denilince akla gelen ilk marka olan Uğur'un, mutfaktaki tamamlayıcı ürünü UEF 20 MD mikrodalga fırın, hızlı buz çözme, 20 lt iç hacim, döner tabla ve 6 güç kademe sayısına sahip olarak üretildi. Raflarda yerini alan ürünün kampanyalı satışı başladı. İsteyenler; Uğur yetkili bayilerinden veya www.ugur.com.tr adlı web sitemizi ziyaret ederek detaylı bilgilere her zaman ulaşabilecek" diye konuştular. - AYDIN

Uğur Soğutma, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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