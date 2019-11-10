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Uğur'dan özlem dolu program

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümünde Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi düzenlediği programla Ata'yı özlemle andı.

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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümünde Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi düzenlediği programla Ata'yı özlemle andı.


Sabah okulda toplanan öğrenci, öğretmen ve yöneticiler Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te saygı duruşunda bulunarak gönderdeki Türk Bayrağını yarıya indirerek saygı duruşunda bulundular. Ardından İstiklal marşlını okuyan öğrenci, öğretmen ve yöneticiler daha sonra programa geçtiler. Okul öğrencisi Ahmet Enes Yalçın2ın okuduğu Atatürk'ün hayatını anlatan şiirin ardından, öğrencilerin hazırladığı oratoryo sahnelendi. Program öğretmen ve öğrencilerin Atatürk büstüne karanfil bırakmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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