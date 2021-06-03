Uğur Demirok ile 2 yıl daha

Hes Kablo Kayserispor tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yola devam edecek.

2021-2022 sezonunda yoluna Süper Ligde devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor sözleşmesi biten Uğur Demirok'un sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanıldı. 2 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, tatilde boş durmuyor. Geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya dahil edilen ve 16 maça çıkan Demirok 1 gol kaydetti. - KAYSERİ