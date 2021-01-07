Uğur Demirok Konyaspor'dan ayrıldı

Uğur Demirok, takım kaptanlığını yaptığı Konyaspor'dan ayrıldı.

Konyaspor takım kaptanlarından Uğur Demirok'un sözleşmesi takımdan ayrılma istediği üzerine karşılıklı olarak feshedildi. 2018-2019 sezonundan bu yana Konyaspor forması giyen takım kaptanlarından Uğur Demirok, dün akşam yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istedi. Demirok'un isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olan kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KONYA