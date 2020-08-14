Uğur Demirok: Yeni sezonda kötü giden bu sezonu unutturmak istiyoruz
İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan milli stoper Uğur Demirok, "Ben sahada her zaman mücadelemi veririm. Bazen kötü oyun olabilir ama asla kötü mücadele etmem" dedi.
İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan milli stoper Uğur Demirok, "Ben sahada her zaman mücadelemi veririm. Bazen kötü oyun olabilir ama asla kötü mücadele etmem" dedi.
Tecrübeli stoper, yeşil beyazlı ekiple sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 3 yıl daha uzatmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Uğur Demirok sözlerine şöyle devam etti: "Mücadelemi ve hırsımı sahaya yansıtırım. Özellikle geri dönüşümden sonra bunun daha net şekilde görüldüğünü düşünüyorum. Kulübümüzü ligde tuttuk. Hakkımızla tuttuk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Yeniden kulübümle anlaştığım için mutluluğum bir kat daha arttı. İnşallah futbol hayatımı Konyaspor'da sonlandırırım. Benim niyetim bu yönde. Konyaspor camiasının bana göstermiş olduğu sevgi ve şefkati her zaman hissettim. Ben de bu sevgiye karşılık gösterdim. Konyaspor camiası, taraftarları beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. İnşallah yeni sezonda kötü giden bu sezonu unutturmak istiyoruz ve takımımızı hak ettiği üst sıralara taşımak istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:40
Kaynak: DHA
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