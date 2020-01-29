Uğur Entegre Gıda, yenilenen yüzü ile hizmette - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticinin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan soğuk hava deposu sorununun çözümü için Uğur Entegre Gıda yeni bir karar aldı. Firma kendisine ait olan soğuk hava depolarını halkın hizmetine açtı. İnternet sitesinde de yenileme yapan firma, soğuk hava depolarının on-line olarak da kiralanabileceğini duyurdu.



Uğur Entegre Gıda'nın resmi internet sitesi olan www.ugurentegregida.com.tr yenilenen yüzü ve alt yapısı ile gelişmiş teknolojiyi yakalayarak daha fazla ziyaretçiye hitap etmek için dinamik bir yapıya kavuştu. Yenilenmede öncelik olarak mobil kullanım ve kullanıcı dostu ara yüze önem verdiklerini kaydeden firma yetkilileri yakın zaman önce duyurdukları soğuk hava depo kiralama iş faaliyetinin uygulanmaya başladığını belirttiler.



Kuru meyve sektöründe ticari faaliyetlerine devam ettiği Ufresh markası ve soğuk hava depo kiralama faaliyetleri için yeni kurulan Ufresh Soğuk Hava Depolar (USHD) markası ile ticari faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Uğur Entegre Gıda, kurutulmuş gıda üretimi sektöründeki en büyük ve en modern tesislerden birine sahip olması ile tanınıyor. 'Topraktan gelen iyilik' sloganını kullanan firma 18 bin metrekarelik bir alanda faaliyetini sürdürüyor. - AYDIN