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Uğur Erdener: "Katılan herkes için eşşiz bir deneyim" - Son Dakika

Uğur Erdener: "Katılan herkes için eşşiz bir deneyim"

22.08.2021 14:03

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın katılan herkes için eşsiz bir deneyim olduğunu aktardı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın katılan herkes için eşsiz bir deneyim olduğunu aktardı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdener, "Bu yıl 33. kez düzenlediğimiz Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı'mıza 2 bin 500'e yakın sporcu katıldı. Gerek İstanbul ve ülkemizin tanıtımı gerekse Türk sporu açısından sürdürülen bir gelenek. Katılan herkes için eşsiz bir deneyim. TMOK olarak bu büyük organizasyonu bir kez daha güzel kentimizde gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Ümit ediyorum katılanların tümü İstanbul'dan çok güzel anılarla ayrılacaklar. Yabancı konuklarımız bu eşsiz deneyimi yaşamanın büyük mutluluğu içinde. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Polat Uzer Turnalı: "Çok büyük bir organizasyondu"

Erkekler genel klasman birincisi olan Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Polat Uzer Turnalı ise yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yarıştı. Çok büyük bir organizasyondu. Daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştım. Bugün çok büyük bir keyif aldım. Birkaç kez ters akıntıya yakalandım. Ancak genelde ortadan yüzdüm ve akıntı arkadan geldi. Su çok soğuk değildi" açıklamasını yaptı.

"Paris 2024'e gitmeyi çok istiyorum"

Hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu söyleyen milli yüzücü, "Açık suda ve havuzda milli sporcuyum. Paris 2024'e gitmeyi çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Nida Eliz Üstündağ: "Denizde olmak acayip keyif vericiydi"

Kadınlar genel klasmanda birinci olan Galatasaray Kulübü sporcusu Nida Eliz Üstündağ, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez katıldığının altını çizerek, "Çok farklı bir deneyimdi. Normalde havuzda yüzüyorum. Rio 2016'da 200 metre kelebekte ülkemizi temsil ettim. Bu yarışa ilk kez katılıyorum. Denizde olmak çok keyif vericiydi. Akıntıyı takip etmeye çalıştım. Çoğunlukla tek başıma yüzdüm. Birini takip edemedim. Etrafımda birini gördüğümde kaybolmadığımı ve doğru yolda olduğumu anladım. Yüzmeme destek olan Kayseri TOHM, Galatasaray Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu ile bu organizasyonu düzenleyen TMOK'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" İstanbul Boğazı'nı geçmek ve şampiyon olarak tamamlamak çok güzeldi"

İyi bir derece yaptığını düşündüğünü söyleyen Nida Eliz Üstündağ, "İstanbul Boğazı'nda yüzmek harikaydı ama gözlüğüm buğulandığı için etrafın keyfini çıkaramadım. Bu manzarayı daha keyifli bir şekilde görmek isterdim. Çanakkaleliyim ve Çanakkale Boğazı'nı biliyorum. İstanbul Boğazı'nı geçmek ve bunu şampiyon olarak tamamlamak çok güzeldi" cümlelerine yer verdi.

Uğur Erdener: Katılan herkes için eşşiz bir deneyim
Uğur Erdener: Katılan herkes için eşşiz bir deneyim
Uğur Erdener: Katılan herkes için eşşiz bir deneyim
Uğur Erdener: Katılan herkes için eşşiz bir deneyim

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Uğur Erdener, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğur Erdener: 'Katılan herkes için eşşiz bir deneyim' - Son Dakika


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