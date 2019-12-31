Uğur Gezer, Talasgücü Belediyespor'da

Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında Kestelspor forması giyen kanat oyuncusu Uğur Gezer'i kadrosuna kattı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler Kestelspor forması giyen 1993 doğumlu kanat oyuncusu Uğur Gezer ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı. Talasgücü Belediyespor yöneticileri oyuncunun menajeri Samet Kayıkçı ile yaptıkları son görüşmenin ardından her konuda anlaşma sağladılar ve Uğur Gezer ligin ikinci yarısında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kayseri'ye gelen Uğur Gezer,takımla birlikte çalışmalara başladı.



Uğur Gezer daha önce, Uşak İl Özel İdaresispor, Uşakspor A.Ş, Kilis Belediyespor, Anamur Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor, Tonya Doğanspor ve Kestelspor formaları giydi. Türkiye Kupasında 8 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Gezer, BAL Liginde ise 172 maçta 35 gol kaydetti. - KAYSERİ