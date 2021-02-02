Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin Davut'u olarak ekrana dönüyor - Son Dakika

Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin Davut'u olarak ekrana dönüyor

02.02.2021 23:56

ATV'nin sevilen dizisi, Bir Zamanlar Çukurova ile şöhreti yakalayan Uğur Güneş'in yeni projesine dair bilgiler netleşti. Ünlü oyuncunun bahar aylarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacağı ve Davut karakterine hayat vereceği ortaya çıktı.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, hayat verdiği Yılmaz karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Güneş'in yeni yapımına dair bilgiler gelmeye başladı. Sevilen oyuncu, bahar aylarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde, Davut Karakteri ile izleyiciye 'merhaba' diyecek.

SON HALİ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

1930'lu yıllarda geçecek dizi için şu sıralar hazırlıklarını sürdüren Uğur Güneş'ın sıkı bir diyet programı yaptığı öğrenildi. Dizideki yeni imajı için 2 ayda 10 kilo veren oyuncu, kaslı vücudunun son halini sosyal medyasından paylaşarak, hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi ile ekrana dönüyor

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ

Dönem dizisi olduğu bilinen Kanunsuz Topraklar, Zonguldak'ta maden patronu olan Malik Bey'in kızı Gülfem ve maden işçisi Davut'un imkansız aşkını konu alıyor.Nisan ayınca çekimlerine başlanılacak olan dizide, Uğur Güneş'in partnerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar'ın yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturacak. Dizinin çekimleri için İstanbul'da Zonguldak platosu oluşturulacak.

Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi ile ekrana dönüyor
Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi ile ekrana dönüyor
Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin Davut'u olarak ekrana dönüyor

Uğur Güneş, Zonguldak, Çukurova, Reyting, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinin Davut'u olarak ekrana dönüyor - Son Dakika Magazin


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