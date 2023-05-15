Uğur Işılak'ın müziklerini dinlediği ileri sürülerek darp edilen vatandaş kamerada! - Son Dakika
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Uğur Işılak'ın müziklerini dinlediği ileri sürülerek darp edilen vatandaş kamerada!

15.05.2023 19:03

Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği için bir vatandaşı sokak ortasında darp ettiği iddia edilen saldırgan cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. O anları anlatan vatandaş, "Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullandı.

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu vatandaş yetkililerden yardım istedi.

"KÜFREDİP TEHDİTLERDE BULUNDU"

Paylaşımında Uğur Işılak dinlediği için bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, "Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Uğur Işılak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uğur Işılak'ın müziklerini dinlediği ileri sürülerek darp edilen vatandaş kamerada! - Son Dakika


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