Uğur Işılak'ın müziklerini dinlediği ileri sürülerek darp edilen vatandaş kamerada!

Uğur Işılak'ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu vatandaş yetkililerden yardım istedi.

"KÜFREDİP TEHDİTLERDE BULUNDU"

Paylaşımında Uğur Işılak dinlediği için bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, "Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullandı.