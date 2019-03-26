Son Dakika Haberleri: Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'in Londra'daki Etkinliğine "Şikayet" İptali

Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'in Londra'daki Etkinliğine "Şikayet" İptali

50 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da sanatçı Uğur Işılak ve şair Serdar Tuncer'in sahneye çıkacağı "Şiir, Türkü, Türkiye" etkinliği bazı grupların şikayeti üzerine iptal edildi.

Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'in Londra'daki Etkinliğine
İngiltere'nin başkenti Londra'da sanatçı Uğur Işılak ve şair Serdar Tuncer'in sahneye çıkacağı "Şiir, Türkü, Türkiye" etkinliği bazı grupların şikayeti üzerine iptal edildi.

Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünkü konserin bazı grupların şikayet ve tehdidi nedeniyle Hackney Empire tarafından iptal edildiğini belirterek, "Ey Londra, sevsinler sizin demokrasi ve özgürlük anlayışınızı." ifadesini kullandı.

Konser Salonu Hackney Empire'dan yapılan açıklamada ise "dengeli ve açık diyaloğa inandıkları" ve "platformun toplulukları incitmesine ve endişelendirmesine bilerek izin veremeyecekleri" kaydedildi.

Organizatörler, gün içinde konser salonu yetkilileriyle görüşeceklerini ve kararın yanlışlığını dile getireceklerini söyledi.

İptal edilen etkinlik Londra'da yerel saatle 19.00'da yapılacaktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:29 Kaynak: AA

İngiltere, Uğur Işılak, Serdar Tuncer, Londra, Güncel
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