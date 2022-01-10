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'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katıldı - Son Dakika

'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katıldı

10.01.2022 12:42
'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katıldı

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katılım gösterdi.

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katılım gösterdi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, kaliteli eğitimi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle düzenlenen sınava gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) 8-9 Ocak'ta Türkiye'nin 52 ilinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılında Uğur Okullarında burslu okuyabilmesine olanak tanıyacak 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 bin 490 öğrenci katıldı. Sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Sınavla ilgili açıklama yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınava gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"54 yıllık deneyimin verdiği güçle bugün Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulumuz ve 127 kurs merkezimizde eğitim serüvenimizi sürdürüyoruz. Uğur Kabul Sınavı'na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katıldı. Sınavdan elde ettikleri sonuçlara göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların, kontenjanı kapsamında yüzde 100'e varan oranlarda burslu okuma şansı elde edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okullarını bitirinceye kadar burslar geçerli olacak.  Ayrıca sınava katıldığı okul ya da kurstan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrencilere dijital eğitim platformu Metodbox ya da Uğur Dijital'e 1 ay süreyle erişim hakkı veriyoruz. Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler, veliler ve idealist öğretmenlerin güvenilir limanı Uğur Okulları olarak sınava katılım gösteren her öğrencimize teşekkür ederiz."


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Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katıldı - Son Dakika
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