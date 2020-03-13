Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyor - Son Dakika

Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyor

6 saat önce

Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyorHem spor akademisyeni hem de sosyal medya fenomeni Uğur Kara, "Yaptığım iş benim işim, bu iş güven esasında.

Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyor, System.String[]

Uğur Kara Spor Merkezi Almanya ve Avusturya'da şube açmayı hedefliyor


Hem spor akademisyeni hem de sosyal medya fenomeni Uğur Kara, "Yaptığım iş benim işim, bu iş güven esasında. İnsanlar vücutlarını bana, bize emanet ediyor. Eğer kötü olursa ismimi ortaya koyuyorum" dedi.


İnternet üzerinden ve yüz yüze görüşmelerden alınan kayıtlar doğrultusunda her sene ivmenin yukarıya doğru çıktığını söyleyen Uğur Kara, rekorlarını sürekli egale ettiklerini ve eğer bu işin istatistiği olsa Türkiye'de rekoru kesinlikle kırdıklarını söyledi. Kara, 4 farklı şubesinde var olan ekibinin akademisyenlerden olmasına dikkat etmesinin yanı sıra ailesine dahil olabilecek kişilerden seçmesinin başarıda çok önemli olduğunu vurguladı.


7/24 çalışan sosyal medya ekibinin dünyanın her yerine uzaktan eğitim ile ulaştığını kaydeden Uğur Kara, farklı ülkelerden aşırı talep olması sebebiyle 2020'de Almanya ve Avusturya'da şube açacaklarını söyledi. #ugurbubuhepyapiyor etiketi ile sosyal medyada çalışmalarının paylaşıldığını belirten Kara, Uğur Kara markasını, bu işi akademisyen olmaları koşuluyla çocuklarına bırakacağını söyledi. - OSMANİYE

Avusturya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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