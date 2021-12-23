Üye Girişi
Uğur Kılıç: "Milli Takımımıza güvenimiz tam" - Son Dakika

Uğur Kılıç: "Milli Takımımıza güvenimiz tam"

23.12.2021 18:55
Uğur Kılıç: "Milli Takımımıza güvenimiz tam"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Milli takımımıza, yeni teknik kadrosuyla birlikte güvenimiz tam. Ocak ayında oynanacak olan 6 maçın tamamını kazanacağız" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Milli takımımıza, yeni teknik kadrosuyla birlikte güvenimiz tam. Ocak ayında oynanacak olan 6 maçın tamamını kazanacağız" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları ve başantrenörü Okan Halay, 5-22 Ocak tarihleri arasında oynayacağı 2023 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu grup maçları ve 2024 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme maçları öncesinde medya ile bir araya geldi. THF Başkanı Uğur Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli Takımımıza, yeni teknik kadrosuyla birlikte güvenimiz tam. Ocak ayında oynanacak olan 6 maçın tamamını kazanacağız" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası hedefimiz var. Maçları kazanmak istiyoruz. Ardından Avrupa Şampiyonası Eleme maçımız var. Onu da kazanmak istiyoruz. Takımımızın enerjisi çok iyi. Bu yakaladığımız olumlu havayla, maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hazırlık maçları kapsamında Romanya'da 27-29 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Karpatlar Turnuvası'nda mücadele edecek olan Milli Takım'ın Ocak ayı maç programı şöyle:

2021 Karpatlar Turnuvası 27-29 Aralık 2021 (Cluj, Romanya)

Türkiye- Belçika 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (5 Ocak 2022 Kastamonu)

Belçika-Türkiye 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (8 Ocak 2022 Hasselt -Belçika)

Kosova-Türkiye 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (12 Ocak2022 Priştina -Kosova)

Türkiye- Yunanistan 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (16 Ocak 2022 Aksaray)

Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Kesimi 2024 Avrupa Şampiyonası Baraj Maçı (19 Ocak 2022 İstanbul)

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası Baraj Maçı (22 Ocak 2022 Nikosia-Güney Kıbrıs)

(İHA)

Uğur Kılıç: Milli Takımımıza güvenimiz tam
Uğur Kılıç: Milli Takımımıza güvenimiz tam
Uğur Kılıç: Milli Takımımıza güvenimiz tam
Uğur Kılıç: Milli Takımımıza güvenimiz tam
Uğur Kılıç: Milli Takımımıza güvenimiz tam

Uğur Kılıç, Hentbol, Milli, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğur Kılıç: 'Milli Takımımıza güvenimiz tam' - Son Dakika


YORUMLAR
500
Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı         
20:49
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
20:48 Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı
20:39 CHP heyetinden Bakan Bilgin'e önemli ziyaret! Görüşmede memurları yakından ilgilendiren konu masaya yatırıldı
20:30 Küçük çocuğa pitbull saldırısı olayında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
19:41 1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!
19:27 Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 21:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uğur Kılıç: "Milli Takımımıza güvenimiz tam" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement