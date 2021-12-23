Uğur Kılıç: "Milli Takımımıza güvenimiz tam" - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Milli takımımıza, yeni teknik kadrosuyla birlikte güvenimiz tam. Ocak ayında oynanacak olan 6 maçın tamamını kazanacağız" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları ve başantrenörü Okan Halay, 5-22 Ocak tarihleri arasında oynayacağı 2023 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası 1. Eleme Turu grup maçları ve 2024 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme maçları öncesinde medya ile bir araya geldi. THF Başkanı Uğur Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli Takımımıza, yeni teknik kadrosuyla birlikte güvenimiz tam. Ocak ayında oynanacak olan 6 maçın tamamını kazanacağız" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası hedefimiz var. Maçları kazanmak istiyoruz. Ardından Avrupa Şampiyonası Eleme maçımız var. Onu da kazanmak istiyoruz. Takımımızın enerjisi çok iyi. Bu yakaladığımız olumlu havayla, maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hazırlık maçları kapsamında Romanya'da 27-29 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Karpatlar Turnuvası'nda mücadele edecek olan Milli Takım'ın Ocak ayı maç programı şöyle:

2021 Karpatlar Turnuvası 27-29 Aralık 2021 (Cluj, Romanya)

Türkiye- Belçika 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (5 Ocak 2022 Kastamonu)

Belçika-Türkiye 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (8 Ocak 2022 Hasselt -Belçika)

Kosova-Türkiye 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (12 Ocak2022 Priştina -Kosova)

Türkiye- Yunanistan 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Ön Elemeleri (16 Ocak 2022 Aksaray)

Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Kesimi 2024 Avrupa Şampiyonası Baraj Maçı (19 Ocak 2022 İstanbul)

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası Baraj Maçı (22 Ocak 2022 Nikosia-Güney Kıbrıs)

(İHA)