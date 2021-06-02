SPOR Uğur Kılıç, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Uğur Kılıç, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Uğur Kılıç: Liglerimizi, kulüplerimizle birlikte yöneteceğiz

"Salon sayısını ve kalitesini artıracağız"

"Üst düzey yabancı antrenörleri, Türk meslektaşları ile bir araya getireceğiz"

"Hakem ve gözlemciler sınıf atlayacak"

"Kızlarımıza hentbolu sevdirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Adayı Uğur Kılıç, "Artık kaybedecek zamanımız yok. Önceliğimiz, camiayı tekrar bir araya getirmek. Oluşturacağımız sinerjiyle, hedefimiz Türk hentbolunun Avrupa'nın en başarılı ilk beş ülkesi içerisinde yer almasını sağlamak" dedi.

Uğur Kılıç, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kılıç, toplantıda başlıca projelerini anlatırken, Türk hentbolunu ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için hazırladıkları söyledi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASINA TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Özellikle kurullarda kadın üyelere daha fazla yer vermek için ekstra çaba harcayacaklarını ifade eden Uğur Kılıç, "Yönetim Kurulu'nun yanı sıra yeni oluşturacağımız Lig Kurulu, Danışma Kurulu, Herkes İçin Hentbol ve Veteran Hentbol Kurulu ile birlikte Türk hentbolunu geniş bir yelpazede yöneteceğiz. Göreve geleceğimiz gün itibarıyla hayata geçireceğimiz projeleri tüm şeffaflığıyla paylaşarak, tüm kararları ortak akıl ile alacağız. Kurullarımızda, bulunduracağımız kadın üyelerle, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun da desteklediği cinsiyet eşitliği politikasına tam destek vereceğiz" diye konuştu.

"SALON SAYISINI VE KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, belediyelerin ve kulüplerin desteğini alarak salon sayısını ve kalitesini artıracaklarını söyleyen Kılıç, "Kulüplerimizi güçlendirmek ve ülkemizi uluslararası alanda daha büyük hedeflere ulaşmasını sağlamak için her zaman başta kulüpler olmak üzere tüm paydaşlarımızın yanlarında olacağız. İlk defa bizim tarafımızdan hayata geçirilecek, profesyonel bir ekipten oluşacak, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Departmanını kuracağız. Hentbol maçlarının ulusal kanallardaki canlı yayın sayısını ve çekim kalitesini artıracağız. Sosyal medyada yarattıkları farkındalıklarla dikkat çeken Z kuşağı ve geleceğin sporcuları Alfa kuşaklarını hentbol ile buluşturacak etkinlikler ve iletişim yöntemleri kullanacağız. Hedefimiz günümüzde 250 bin TL düzeyinde olan sponsorluk gelirlerini yönetim dönemimizde 30 milyon TL'ye çıkartmak. Yenilenen sponsorluk çalışmalarıyla diğer takım sporlarına alternatif sponsorluk modelleri geliştirerek hentbola maksimum fayda sağlamak amacındayız. Düzenleyeceğimiz Final4, All Star maçı ve Gala Gecesi gibi etkinliklerle hentbolun medyada daha fazla görünür olmasını sağlayacağız." dedi.

"KULÜPLERİN GİDERLERİNİ CİDDİ BİR ORANDA AZALTACAĞIZ"

Gelir artırmanın yanında giderlerin de doğru yöneltilmesinin büyük önemi olduğunu ifade eden Uğur Kılıç, "Bu amaçla, profesyonel bütçe yönetimi ile tüm hentbolu kapsayacak şekilde Entegre Tedarikçi Yönetim Sistemi'ne geçeceğiz. Bu sistem, ilk etapta lig organizasyonu, hakem, gözlemci ve kulüplerin ulaşım ve konaklamalarını, milli maçlar ve kampları kapsayacak. Böylece tüm bu faaliyetlerin hem daha organize bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de gerek THF gerekse kulüplerin üstlenmek durumunda oldukları giderleri ciddi bir oranda azaltacağız" şeklinde konuştu.

"LİGLERİMİZİ KULÜPLERİMİZLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Türkiye'de hentbolun vitrininin Süper Lig'ler olduğunu ifade eden Kılıç, "Süper Lig'lerin gerek basında daha fazla yer alması gerekse hentbol severler tarafından daha fazla takip edilebilmesi için bir dizi düzenlemeyi hayata geçireceğiz. En önemli adım, kurulacak Lig Kurulu olacak. Bu kurul, liglerin organize edilmesi ve yürütülmesiyle ilgili her türlü konuda görüş ve önerileriyle Yönetim Kurulu'nu yönlendirecek. En büyük hedefimiz liglerimizi kulüplerimiz ile birlikte yönetmek" diye konuştu.

"SPORCULARIMIZIN POTANSİYELİNE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ"

Milli takımlarda görev yapacak antrenörlerin sadece milli takımlarda görev yapacaklarını aktaran Uğur Kılıç, 2026 Avrupa ve 2029 Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için çeşitli projeler hazırlandığını aktardı. En büyük hedeflerinin Olimpiyat Oyunları'nda yer almak olduğunu söyleyen Uğur Kılıç, "Bu çok uzun ve zorlu bir süreç. Ancak biz sporcularımızın potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. İyi bir planlama ile önce Avrupa ve dünya şampiyonalarına ardından da Olimpiyat Oyunları'na katılacağımıza inancım tam" dedi.

Diğer yandan dünyada popülerliği gün geçtikçe artan ve Türkiye'nin geçmiş yıllarda önemli başarılar elde ettiği plaj hentbolunu da yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Kılıç, "Avrupa ve dünya plaj şampiyonalarına neden ev sahipliği yapmayalım" ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY YABANCI ANTRENÖRLERİ, TÜRK MESLEKTAŞLARI İLE BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

Sporda başarıya ulaşmanın yolunun altyapıya önem vermek olduğunu vurgulayan Uğur Kılıç, erken yaşlarda yetenek seçimlerinin yapılacağını, bununla birlikte altyapıda yeni bir sistem ve düzen oluşturacaklarını söyledi. Beden eğitimi öğretmenlerinin aynı zamanda birer rehber öğretmen olduğunu belirten Kılıç, "Beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte hentbolu eski görkemli yıllarına geri döndüreceğiz. Hentbol Antrenör Akademisi projesiyle antrenör eğitimlerini, Hentbol Akademi projesiyle de spor okulu takımları oluşturacağız. Her ilde hentbol şenlikleri ve altı ayda bir hentbol festivalleri düzenleyeceğiz. Türk antrenörlerinin aslında yabancı meslektaşlarından bir eksiği olduğunu düşünmüyoruz. Antrenörlerimize daha profesyonelce ve bilgileriyle tecrübelerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sağlayacağız. Antrenörlerimizin uluslararası alanda da görev yapabilmeleri için yabancı dil eğitimleri ve uluslararası seminerlere katılmalarına destek olacağız. Kuracağımız, THF Dijital Eğitim Platformu ile yurt genelinde eğitimlere kolay ve ücretsiz erişmelerini sağlayacağız. Yine CoachingClinic programı ile üst düzey yabancı antrenörleri, Türk meslektaşları ile bir araya getireceğiz. Okullarda Hentbol projesiyle beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte hentbolu eski görkemli yıllarına geri döndüreceğiz, okullarda şenlikler düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İL TEMSİLCİLERİNİ SÜREKLİ DESTEKLEYECEĞİZ"

İl temsilcilerine büyük önem verdiklerini belirten Uğur Kılıç, şunları söyledi: "İl temsilcilerini sürekli destekleyeceğiz, görevde oldukları illerin, en yetkili hentbol insanları olmalarını sağlayacağız. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü göz önüne alınarak, il temsilcilerinin daha aktif ve koordineli çalışabilmesi için Bölge Temsilcilerini de hayata geçireceğiz."

"HAKEM VE GÖZLEMCİLER SINIF ATLAYACAK"

Hakem ve gözlemcilerin seyahat ve konaklama şartlarını iyileştirerek maç başı ücretlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, nitelikli hakem ve gözlemci havuzunu genişletmek için üniversiteler ile işbirliği yapmayı planladıklarını belirtti. Mentör Hakem uygulamasıyla üst düzey hakemlik yapmış isimlerin genç hakemlere rehberlik etmesini sağlayarak, bunu eğitimlerinin bir parçası haline getireceklerini söyleyen başkan adayı Kılıç, THF bünyesinde Hakem ve Gözlemci Eğitim Merkezi'ni hayata geçirerek Türkiye'nin uluslararası düzeydeki hakem ve gözlemci sayısını artırmanın en büyük amaçları arasında yer aldığını da vurguladı.

"KIZLARIMIZA HENTBOLU SEVDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Ekip olarak göreve geldikleri günden itibaren sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini anlatan Kılıç, "Bir yandan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirirken, özellikle kızlarımızı hentbol sporu ile tanıştırmak ve onlara sevdirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Hentbolun sadece sahadaki mücadeleden ibaret olmadığını, özel çocuklarımızı kucaklayan, küçük yaşta hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza moral veren bir etkileşim ve iletişim kaynağı da olduğunu göstereceğiz" dedi.