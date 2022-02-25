Uğur Kurs web sitesi yeni yüzü ile yayında - Son Dakika
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Uğur Kurs web sitesi yeni yüzü ile yayında

25.02.2022 10:16
Uğur Kurs web sitesi yeni yüzü ile yayında

Türkiye genelinde 127 kursu ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Kurs'un kurumsal web sitesi yeni yüzüyle yayına girdi.

Türkiye genelinde 127 kursu ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Kurs'un kurumsal web sitesi yeni yüzüyle yayına girdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde dijitalleşme yolunda büyük adımlar atan Uğur Kurs'un kurumsal web sitesi yenilendi. Kullanıcı dostu ve mobil uyumlu olmasının yanı sıra şık tasarımıyla beğeni toplayan www.ugurkurs.com.tr adresinde öğrenciler lise ve üniversiteye hazırlık programları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.

Yenilenen altyapısı ve tasarımıyla birlikte birçok yeni özelliğin de eklendiği Uğur Kurs web sitesi üzerinden dijital eğitim platformu Uğur Dijital ve Uğur Kurs Next web sitelerine de erişim sağlanabiliyor. Tüm eğitim içeriklerinin detaylı olarak yer aldığı ugurkurs.com.tr'de, eğitim haberleri, duyurular, başarılar, fotoğraf ve video galerileri ile sınav günlerine özel geri sayım sekmesi de bulunuyor.

Dijitale yatırımlar devam ediyor

4 kıtada, 9 ülkede üniversiteleri, kampüsleri ve kursları bulunan BAU Global eğitim ağının parçası Uğur Kurs, Türkiye'deki en yaygın ve en başarılı sınava hazırlık merkezi olmaya devam ediyor. Uğur Kurs'un 54 yıllık deneyimiyle öğrenciler, akademik ve bireysel becerilerini geliştirirken, kişiye özgü danışmanlar ile kariyer planlaması yaparak hayallerindeki üniversiteye hazırlanıyor. Her yıl LGS ve YKS'de sergilediği ilk 10, ilk 100 ve ilk 1000'deki derecelerle başarılarını taçlandıran ve yeni döneme 27 yeni kurs açarak başlayan Uğur markası, dijital yatırımlarını da sürdürüyor. Bu yıl yapay zeka tabanlı dijital eğitim platformu Uğur Dijital uygulamasını hayata geçiren Uğur Kurs, öğrencilerini hem yüz yüze hem de online derslerle destekliyor.

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Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğur Kurs web sitesi yeni yüzü ile yayında - Son Dakika


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