Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı - Son Dakika
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Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı

20.07.2022 12:22
Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı

Uğur öğrencileri YKS'de ilk 100'de 19, ilk 500'de 74, ilk 1.000'de 141 derece elde etti.

Uğur öğrencileri YKS'de ilk 100'de 19, ilk 500'de 74, ilk 1.000'de 141 derece elde etti. Tercihler 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Uğurlu öğrenciler TYT'de ve AYT'de elde ettikleri derecelerle Uğur'un başarı geleneğini devam ettirdiler. Öğrenciler YKS'de ilk 100'de 19, ilk 500'de 74, ilk 1.000'de 141 derece elde ederek başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarılarını değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, öğrencilerin ve öğretmenlerin emeklerinin meyvelerini topladıklarını belirtti. Akademik başarıların sınav başarına yansıdığını ifade eden Çiçek, "Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Okullarımızda ve kurslarımızda aktif olarak kullanılan, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformumuz Metodbox ve Uğur Dijital ile her daim öğrencilerimizin yanında olduk. Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

EMEKLERE PARALEL BİR TERCİH YAPILMALI

YKS başarısının anlamlı bir aşamaya geçebilmesi için doğru tercih yapmanın önemli olduğunu belirten Uğur Okulları PDR ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Öğrenciler yıl içindeki çalışma ve emeklerine paralel olarak tercih dönemine de aynı özeni gösterilmeli. Adaylar öncelikle hangi alanda akademik eğitim almak istediklerini sonrasında ise bu eğitim hangi üniversitede almak istediklerine karar vermeli. Bu adım kariyer planlamasının ve geleceklerini tasarlamanın önemli bir adımıdır. Tercih yaparken ikinci önemli adım ise adayın listesine almak istediği bölümün geçtiğimiz yıl hangi başarı sıralamasına göre öğrenci aldığını kontrol etmektir. ÖSYM 2022 Yükseköğretim Kurumları Kontenjanları Kitapçığı web sayfasından yayınladığında adaylar bu verilere adaylar ulaşabilir. Öğrencinin, kendi başarı sırası ile tercih etmek istediği bölümlerin başarı sıralamaları arasında bir tutarlılık olması gerekiyor. Kariyer hedefi de göz önünde bulundurularak başarı sırasından biraz daha üst ya da alt sıralarda olan bölümler tercih edilebilir" dedi.

"Hayatımız boyunca birçok karar alıyor ve yaşamımızı şekillendiriyoruz. Bu kararlardan belki de en uzun vadeli etkisi olan meslek seçimi" diyen Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek seçimimiz ile birlikte yaşam tarzımız, çalışma koşullarımız, ekonomik durumumuz gibi birçok farklı süreç de şekillendiği için karar vermeden önce iyi bir değerlendirme yapmak, kendimizi çok iyi tanımak ve bu doğrultuda sağlıklı kararlar vermek önem taşıyor. Meslek seçiminin temelini üniversite tercihlerimiz oluşturuyor.  Öğrenciler gelecekte mutlu olacakları bölümü seçmeli. Kendi ilgi, yetenek ve yaşam değerleri ile seçeceği mesleki alan uyumlu olmalı. Unutmayalım başarılı ve mutsuz çok insan var ama mutluluğun içinde bir parça başarı her zaman vardır."

21.YÜZYIL BECERİLERİNE SAHİP BİREYLER YETİŞMELİ

Üniversitelerin yurt dışı olanaklarının, teknolojik imkanlarının ve bilimsel çalışmalarının da araştırılması gerektiğini söyleyen Sezgin dünyadaki dijital dönüşüme de dikkat çekti. Mezuniyet sonrası 21. yüzyıl becerilerine sahip olmanın önemine vurgu yapan Sezgin, "Değişimin bu denli üstelleştiği bir dünyada, bundan 10 yıl sonra gençleri çok farklı bir gelecek bekliyor. Öğrencilerin eğitim almak istediği bölümü belirledikten sonra üniversitelerin olanaklarını da araştırmalı. Üniversiteden, çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, dijital becerileri güçlü bireyler olarak mezun olmaları gerekiyor. Tercih döneminde farklı aile bireylerinden ya da sosyal çevreden de önerileri gelebilir. Bu noktada öğrenci edindiği bilgilerin objektif, verilere dayalı ve gelecek öngörüsü barındırıp barındırmadığını dikkate almalı ve son kararı mutlaka kendisi vermeli" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı - Son Dakika

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