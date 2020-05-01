Uğur Meleke: Fenerbahçe için Bjelica risk, Şenol Güneş büyük hata yaptı

Nenad Bjelica Fenerbahçe'de en ciddi aday olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve ilerleyen günlerde olası bir anlaşma yapılabilir. Bjelica Fenerbahçe'nin aradığı teknik direktör mü?



"Bunu Fenerbahçe'nin de Bjelica'nın da bilmesi mümkün değil, büyürse Fenerbahçe ile büyüyecek. Mesela Dick Advocaat Fenerbahçe'ye gelirken sorsaydınız 'doğru isim' derdim. Advocaat o günkü kadro için doğru bir isimdi. Bjelica'nın çok uzun bir kariyeri olmadığı için, yaşı bir teknik direktöre göre genç olduğu için bu soruya cevap vermek kolay değil.



Bjelica sert ve disiplinli olarak tanınan bir teknik adam, futbolculuğunda da çalışkanlığı ile bir yerlere geldi dolayısıyla Fenerbahçeli futbolculardan bunları talep edecektir. Dinamo Zagreb'de kazanan, ayakta kalan bir takım gördük ama kapasiteleri belliydi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadılar. Eğer Fenerbahçe'de bir ritim tutturabilir, aynı dili konuşup kötü oyuncuya 'Sen kötü oyuncusun' diyebilirse iyiyi de ayırt edebilirse Fenerbahçe ile beraber büyüyebilir ama Fenerbahçe için bir risk olduğu kesin."



Dinamo Zagreb'in aksine Fenerbahçe'de nasıl bir ortamla karşılaşacaktır?



"Dinamo Zagreb, 2 sezondur liginin zirvesinde ama Bjelica, Zagreb'i zaten lider devralmıştı. Fenerbahçe böyle bir takım değil problemli bir takım. 1.5 aydır maç kazanamamış, 7. sıraya düşmüş, krizlerde çok çabuk kırılan bir takım görüntüsüne düşmüş Bjelica'nın bu kırılgan takımı tamir etmesi gerekiyor.



Sanırım Slaven Bilic de Fenerbahçe'nin gündemine geldi sonrasında Bjelica'nın konuşulması biraz Bilic ile alakalı olabilir ama Bilic mi önerdi bilmiyorum. Bilic, West Bromwich'te çok iyi gidiyordu büyük bir ihtimalle Premier Lig'e çıkacak ve West Bromwich'te Bilic'i tabii ki bırakmak istemez. İyi ve potansiyelli bir kadrosu var. Dolayısıyla Bilic takımını bırakıp Fenerbahçe'ye gelmez. Bu yüzden Bilic gibi bir çizgi yakalayabilecek, hikaye yazabilecek Bjelica'ya dönelim demiş olabilirler, çünkü Bilic'in de oyunculuğu benzerdi.



Bjelica, Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi futbolcular olmadıklarını ve çalışmalarını gerektiğini hatırlatacaktır. İlk günden ipleri sıkı tutması lazım. Şu an Fenerbahçe'ye Zico gibi bir dost değil, bir kavgacı lazım, Advocaat gibi açık konuşan bir profil lazım. Bjelica belki bu kriteri karşılıyor ama deneyimi düşük ve taktik deha olmadığı ortada. Ama buralara tırnakları ile kazıyarak gelmiş. Ben beraber büyümeye inanırım, özgeçmişi güçlü bir menajere gitmek şart değil. İyi veya kötü bir tercih diyemeyiz alınabilir bir risk diyebiliriz."



Galatasaray'ın Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgilendiğini biliyoruz hatta görüşmelerde son aşamaya gelindiği şekilde haberler de var. Ancak son günlerde Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğundan söz ediliyor. Hangi takımın bu isimlere daha çok ihtiyacı var ve geleceklerini nerede görüyorsun?



"Devre arasında ayrılabilirlerdi ama doğrusunu yapıp Sivasspor'da kalmayı tercih ettiler. İkisi de Fenerbahçe'de ilk 11 oynayabilecek oyuncular Galatasaray'da ise ilk 11 olabilir, forma yarışına girebilirler yeni sezonda. Galatasaray'ın kadrosu önemli olacak. Emre ve Mert büyük takımda oynayacak kalitedeler. Ayrıca Erdoğan Yeşilyurt'un kontratı bitiyor,



Fatih Aksoy, Beşiktaş'a dönecek ve Beşiktaş'ın Fatih'i neden gönderdiğini anlamadım çünkü 4. stoper veya ve ön libero alternatifi olabilirdi. Beşiktaş hatalıydı bu konuda. Fatih'in yerine Mirin'i aldılar, çok büyük hata yaptı Şenol Güneş. Hayret ediyorum kendisi şu an milli takımın başında başkalarına tavsiyelerde bulunuyor 'onun yerine şu oynasa' diye ama kendisi Beşiktaş'ın başındayken Fatih Aksoy'u gönderip Mirin'i tercih etmiş. Sana da sorarlar o zaman 'Fatih Aksoy'u neden tutmadın?' diye.



Belçika, Hollanda'dan sonra Fransa Lig 1'de de ligler tescil edildi. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor. Diğer liglerden de buna benzer kararlar gelecek midir?



"Muhtemelen ligleri ilk başlatan riski satın almış olacak. Biz hangisini örnek almalıyız ona bakmamız lazım. Türkiye'de 100 hastanın 2.5'unu kaybediyoruz. İtalya'da bu rakamlar 100 hastada 13-14 hasta kaybı var. Almanya'da yüzdeler düşük biz sanırım Almanya'ya daha çok bakıyoruz. Hayatın normale dönmesinden sonra futbolun başlaması daha doğru ama futbol ekonomisi tek dişi kalmış canavar, kulüpler batacak diye zorluyorlar. Almanya başlarsa diğer ligler ve biz ona uyabiliriz. O yüzden 6 Haziran kritik tarih ama bence bu sezonu unutalım, 2020- 2021 sezonu bile bana göre tehlikede gelecek sezon bile seyircisiz oynanacağını düşünüyorum."