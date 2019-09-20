Son Dakika Haberleri: Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
Son Dakika Güncel Haber

Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi

34 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi, System.String[]

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

(İHA)

Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak
Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]