Uğur Mumcu Almanya'da Anılıyor
1 saat önce
24 Ocak 1993 yılında evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Berlin'de de anılacak.
24 Ocak 1993 yılında evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu
, ölüm yıl dönümünde Berlin
'de de anılacak. Tiyatrom ve Halkçı Devrimci Birliği'nin (HDB) ortaklaşa düzenleyeceği anma, Küçük İstanbul
olarak bilinen Kreuzberg
semtindeki Tiyatrom salonlarında gerçekleşecek. HDB, Uğur Mumcu'yu 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak anıyor. 24 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek anma töreninde 'Türkiye
'de Demokrasi ve Hukuk Devleti' konulu bir de panel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak Enver Aysever
davet edildi. Etkinlik saat 18.30'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35
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