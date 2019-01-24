Uğur Mumcu anıldı
2 saat önce
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında, bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında, bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:46
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