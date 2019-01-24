Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu anıldı

Uğur Mumcu anıldı

2 saat önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında, bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.

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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında, bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:46 

Ekonomi
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