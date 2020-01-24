Uğur Mumcu Ayvalık'taki evinin önünde anıldı - Son Dakika

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Ayvalık ilçesinde anıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu'nun Tapu Kadastro Sitesi'ndeki evinin önünde düzenlenen törene, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Mumcu'nun fotoğrafının üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ergin, Mumcu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bilgilerini sık sık Türk toplumuna yazılarıyla aktardı. Ama ne yazık keşfettiği bilgiler nedeniyle, 1993 yılında uğradığı hunharca saldırı sonrasında katledildi." diye konuştu.