Uğur Mumcu Balıkesir'de karanfillerle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Balıkesir'de karanfillerle anıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu Balıkesir'de karanfillerle anıldı

6 saat önce

Ankara'daki evinin önünde gerçekleştirilen bombalı suikastla katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında, Balıkesir'de düzenlenen etkinlik ile anıldı.

Uğur Mumcu Balıkesir'de karanfillerle anıldı, System.String[]

Ankara'daki evinin önünde gerçekleştirilen bombalı suikastla katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında, Balıkesir'de düzenlenen etkinlik ile anıldı.


Ali Hikmet Paşa Meydanında düzenlenen etkinliği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, sendika temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Uğur Mumcu'nun fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan grup Mumcu'yu karanfillerle andı.


CHP İl Başkanı Serkan Sarı, aradan geçen 27 yıla rağmen Uğur Mumcu'nun anlattıkları ve yazılarının haklılığının daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Sarı, "Uğur Mumcu'nun teşhisleri bugünkü Türkiye'de de geçerlidir ve bugün de ülkemizde olup bitenleri anlamamıza yardım etliği için 27 yıl önce katledilmiş olmasına karşın hala yaşamaktadır. 27 yıl önce anlattıklarının gerçekliği, onun araştırmalarından ve halkı uyandırıyor olmasından rahatsız olanlara, sonraki yıllarda unlatacaklarının önünü almak gerektiğini düşündürtmüş olmalıdır ki, bu hain suikast ile onu ortadan kaldırmak istemişlerdir. Aradan geçen zaman. Mumcu'nun teşhislerinin doğruluğunu daha da pekiştirmiş, daha iyi anlaşılmasını ve haklılığını ortaya koymuştur. Zamanın muktedirleri, onun teşhislerini ciddiye alıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için önlemler almış ve Mumcu ya sahip çıkabilmiş olsaydılar bugüne daha güzel bir ülke bırakmış olmaları ile anılabilirlerdi.


Anma konuşmalarının ardından gurup, Uğur Mumcu posterinin önüne karanfiller bırakıldı.

Uğur Mumcu, Balıkesir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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