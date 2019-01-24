Uğur Mumcu Beşiktaş'ta Anıldı

GAZETECİ yazar Uğur Mumcu katledilmesinin 26'ncı yılında Beşiktaş'ta adının verildiği parkta düzenlenen programla anıldı.

GAZETECİ yazar Uğur Mumcu katledilmesinin 26'ncı yılında Beşiktaş'ta adının verildiği parkta düzenlenen programla anıldı. 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma programı düzenledi.



Törende konuşan CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanış, "Bugün burada onu unutmadığımızı, hiçbir zaman unutmayacağımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Yaktığı mumun ışığından bugün de yarın da faydalanmaya devam edeceğiz. 26 yıl önce bugünleri bize anlatmış, uyarmıştı. Savunduğu fikirlerden hiç bir zaman tereddüt etmemiş, geri adım atmamıştı" dedi.



Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç ise, "Kurşun hiç bir zaman fikirleri durduramaz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından anma programına katılanlar parkta bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var

Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti

Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!

Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı