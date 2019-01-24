Uğur Mumcu ÇGD Öncülüğünde Bursa'da Anıldı

Özgür ve demokratik bir ülke uğruna can veren Uğur Mumcu ve katledilen onlarca aydınımız için Setbaşı Mahfel önünde toplanıp, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na yürüdük. Uğur Mumcu gazeteciliği ölümsüzdür.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 24 Ocak 1993 yılında, Ankara'da uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 26. yılında düzenlediği etkinlikle andı. Uğur Mumcu'nun evinden çıkarken uğradığı bombalı saldırı sonucu öldürülüşünün 26. yıl dönümü olan 24 Ocak'ta Setbaşı Mahfel önünden başlayan yürüyüşe gazeteciler, politikacılar, akademik odaların, sendika ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, "Özgür basın susturulamaz", "Basın şehitleri ölümsüzdür" şeklinde slogan atarak Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da yer aldı. Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından ÇGD Bursa Şubesi'nin açıklama metnini dernek yönetim kurulu üyesi Fırat Yılmaz okudu. Uğur Mumcu ve basın şehitleri için 26 yıldır adalet beklentisinin sürdüğünü dile getiren Fırat Yılmaz, "Tüm isyanların birleşip doruk noktasına ulaştığı bir 24 Ocak'ta daha aydınlık yarınlara dair umudumuzu dimdik ayakta tutarak, onurumuzla gururumuzla coşkumuzla; hain ve karanlık odaklara büyüttüğümüz kinle bir kez daha toplandık... Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en donanımlı ve gerçek gazetecilerinden birini bombalayanlar bilmelidir ki; Mumcu'nun ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan bugün yüzlerce Uğur Mumcu yetişmektedir. Mumcu'nun katili olan sistemin domino taşları ve uzantıları bilmelidir ki; onurlu, şahsiyetli, haysiyetli, önce bilgi ardından fikir sahibi her gazetecinin kalemi ayrı bir Uğur Mumcu olarak sonsuza dek var olacaktır" diye konuştu.