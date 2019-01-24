Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Didim'de Unutulmadı

Uğur Mumcu Didim'de Unutulmadı

47 dakika önce

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülüşünün 26. yılında CHP Didim İlçe Örgütü tarafından yürüyüş ve anma etkinliğiyle anıldı.

Uğur Mumcu Didim'de Unutulmadı, System.String[]
Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülüşünün 26. yılında CHP Didim İlçe Örgütü tarafından yürüyüş ve anma etkinliğiyle anıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan CHP Didim ilçe örgütü üyeleri ellerinde Mumcu'nun yanı sıra faili meçhule kurban giden gazetecilerin ve aydınların fotoğraflarını taşıdı. Yürüyüşe Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP İl sekreteri Okan Kılıç, ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Atatürk bulvarı ve Cumhuriyet caddesi üzerinde devam eden yürüyüş, Uğur Mumcu parkında sona erdi. Park içerisindeki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Başkanı Nurettin Koçak gerçekleştirdi. Koçak, Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 26 yıl geçtiğini ve olayın aydınlatılmadığını ifade ederek, "Uğur Mumcu meslek yaşamı boyunca tüm tehditlere karşın gerçekleri yazdı. Cinayetin çözülmesini 'namus borcu' sayan devlet, bu borcunu hala tam olarak ödeyebilmiş değildir" dedi.

Konuşmaların ardından Mumcu adına yapılan anıta kırmızı karanfil bırakıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

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