Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Edirne'de Karanfillerle Anıldı

Uğur Mumcu Edirne'de Karanfillerle Anıldı

1 saat önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastının 26. yılı kapsamında Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Uğur Mumcu Edirne'de Karanfillerle Anıldı, System.String[]
Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastının 26. yılı kapsamında Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Edirne Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Belediye Bandosu eşliğinde ellerindeki kırmızı karanfiller ve yakalarındaki Uğur Mumcu fotoğraflarıyla Atatürk Anıtı'na geldi.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye, 24 Ocak 1993'te demokrasisinin savunucusunu ve 'Kalpaksız Kuvayi Milliyecisini' yitirdiğini söyledi.

Uğur Mumcu'nun ölümüne yol açan değerlerin savunucusu olacaklarını aktaran Özcan, "Muammer Aksoy, Onat Kutlar, Gaffar Okan da Uğur Mumcu gibi demokrasi yolunda ocak ayı içinde yitirdiklerimizdendir. Dolayısıyla ocak ayı ülkemiz için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir aydır." dedi.

Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldığı tören, Uğur Mumcu parkında yer alan büste kırmızı karanfillerini bırakmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: AA

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