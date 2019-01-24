Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu, Foça'da Anılıyor

Uğur Mumcu, Foça'da Anılıyor

1 saat önce

Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. Yılında; Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nin birlikte düzenledikleri etkinliklerle anılıyor.

Uğur Mumcu, Foça'da Anılıyor, System.String[]

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanlığı üyeleri, ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla; Demokrasi Meydanı'ndan başlayan Saygı Yürüyüşü, Uğur Mumcu Parkı'na dek sürdü.

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen Anma Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Şeniz Ararat konuşmasında; ''Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna, barış ve insanlık uğruna, adalet, demokrasi ve aydınlanma uğruna hayatlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizin, tüm değerlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.''dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yayınladığı mesajında; ''24 Ocak, unutamayacağımız bir gün. Demokrasi'nin kalemi Uğur MUMCU, Araştırmacı Gazeteciliğin kutsal şehididir. Vahşice katledilişinin yıldönümünde özlemle, saygıyla anıyoruz''dedi.

UĞUR MUMCU'YU ANMA GECESİ

Foça'daki Uğur Mumcu'yu anma programı, saat 19.30'da, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ile sürecek. ADD Foça Şubesi üyesi Alptekin Aydın ve Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş'ın konuşmacı olarak katılacağı programda; Belgesel Gösterimi ve Müzik Dinletisi 'viyolonsel, piyano ve flüt' de yer alacak.

*Yeni Foça'dan katılmak isteyenler için, saat 18.45'te Karadut Kafe önünden araç kaldırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:37 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir 2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:08:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu, Foça'da Anılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]