Uğur Mumcu, Foça'da Anılıyor

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanlığı üyeleri, ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla; Demokrasi Meydanı'ndan başlayan Saygı Yürüyüşü, Uğur Mumcu Parkı'na dek sürdü.

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen Anma Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Şeniz Ararat konuşmasında; ''Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna, barış ve insanlık uğruna, adalet, demokrasi ve aydınlanma uğruna hayatlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizin, tüm değerlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.''dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yayınladığı mesajında; ''24 Ocak, unutamayacağımız bir gün. Demokrasi'nin kalemi Uğur MUMCU, Araştırmacı Gazeteciliğin kutsal şehididir. Vahşice katledilişinin yıldönümünde özlemle, saygıyla anıyoruz''dedi.

UĞUR MUMCU'YU ANMA GECESİ

Foça'daki Uğur Mumcu'yu anma programı, saat 19.30'da, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ile sürecek. ADD Foça Şubesi üyesi Alptekin Aydın ve Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş'ın konuşmacı olarak katılacağı programda; Belgesel Gösterimi ve Müzik Dinletisi 'viyolonsel, piyano ve flüt' de yer alacak.

*Yeni Foça'dan katılmak isteyenler için, saat 18.45'te Karadut Kafe önünden araç kaldırılacak.