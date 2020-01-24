Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı

6 saat önce

Saldırıya uğrayarak hayatını kaybedişinin 27. yılında tüm Türkiye'de anılmaya devam eden Uğur Mumcu, Eskişehir'de sergilenen hayatını kaybettiği otomobilinin önünde düzenlenen tören ile anıldı.

Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı, System.String[]

Saldırıya uğrayarak hayatını kaybedişinin 27. yılında tüm Türkiye'de anılmaya devam eden Uğur Mumcu, Eskişehir'de sergilenen hayatını kaybettiği otomobilinin önünde düzenlenen tören ile anıldı.


Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çok sayıda vatandaş Uğur Mumcu için açılan pankartlar ile merhum gazeteciyi anarken bombalı saldırının düzenlendiği aracın önüne karanfiller bırakıldı. Törende Uğur Mumcu'nun anısına şiir dinletisi de yapılırken katılımcılar ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 24 Ocak tarihinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci için beyaz güvercinleri doğaya bıraktı.


"Bu araç hukuksuzluklar bitinceye kadar ibret olsun diye duracak"


Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, teröre karşı olduklarını bir kez daha hatırlatarak, "Kim terörden yana ise ve kim terörden besleniyor ise bu işten vazgeçmelidir. Demokrasi ve hukuk hepimize lazımdır. Aynı tarihte bir emniyetçi olarak Gaffar Okan da hayatını kaybetti. Eskişehir'de bu araç hukuksuzluklar bitinceye kadar ibret olsun diye duracak. Görenler hatırlasınlar ve bunun hesabını sorsunlar. Temel amacımız budur. Bugün 24 Ocak'ta tüm teröre karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.


Etkinlik sonunda Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan çekilişi kazananlara Uğur Mumcu anısına kitaplar hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Uğur Mumcu, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi
2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Dört akademisyeni tabancayla vurarak öldüren sanık: Ben masumum, karıncayı bile incitemem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:19:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]