Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı
2 saat önce
Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Ankara
'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu
, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne
'nin Keşan İlçesi
'nde düzenlenen törenle anıldı.
Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
, CHP
parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği
Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam ve Avukat Belgin Şehirli birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. - Keşanedirne
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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