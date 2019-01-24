Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı

Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı

2 saat önce

Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı, System.String[]
Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam ve Avukat Belgin Şehirli birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. - Keşanedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

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