Uğur Mumcu Kırklareli'nde Anıldı

Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Uğur Mumcu'nun 1987 yılında mevcut siyasal durum üzerine halk arasında yapmış olduğu konuşmasını ve 24 Ocak 1993 günü yaşanan bombalı saldırı sonrası görüntülerini içeren barkovizyon gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemi üzerine yapılan şiir ve konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Bestecisi Erdal Güney sahne aldı.

Uğur Mumcu'ya saygı, sevgi ve özlemi anlatan parçaları ve kendi eserlerini seslendiren Erdal Güney sahne performansı ile konukların beğenisini kazandı.

Programın sonunda söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, bu ülkenin geleceği için onurlu, namuslu ve cesur kalemlerin hedef alındığını ifade etti. Uğur Mumcu'nun da ödün vermeyen güçlü kişiliği ile yıllardır bizlere ışık tutmaya devam ettiğini paylaşan Gider, "Uğur Mumcu'nun yüreğimizde bıraktığı boşluk ve özlem hiç dinmeyecek" dedi. Mehmet Gider Erdal Güney'e çiçek ve plaket takdim ederek, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun selam, sevgi ve saygılarını ileterek, bu anlamlı ve özel konser için teşekkürlerini sundu.