Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor - Son Dakika

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor

09.03.2021 14:39
Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor.

Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor. Uğur Mumcu Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kültür Merkezi'nin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

İlçe sakinlerinin daha kaliteli hizmet alabilmesi için hız kesmeden çalışan Sultangazi Belediyesi, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. İnşaatı devam eden Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi, tek bir çatı altında birçok hizmeti bir arada sunacak. Kültür Merkezi'nde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik farklı branşlar da eğitim verecek. Stilistlikten el sanatlarına, resim müzikten, okuma atölyelerine ve bilgisayar laboratuvarına kadar geniş bir içeriğe sahip olacak.

Sultan kadın el emeği ürünleri sergi ve satış ofisi

Kadınlar burada, el sanat atölyelerinde ürettiği el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin yanı sıra, ürünlerini satışa çıkarma imkanı da bulacak.

Kadın spor merkezi

Kültür Merkezi bünyesinde bulunacak olan kadın spor merkezi, 'Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla kadınları sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya davet edecek. Kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulacak.

Kadın-erkek ayrı taziye evi

Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi, toplumumuzda önemli bir yeri bulunan taziye geleneğini de yaşatacak. Cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak olan taziye evinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak. Böylece cenaze sahipleri rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyelerini kabul edebilecek. Taziye evinde kadın ve erkekler için mescit alanları da yer alacak.

Kütüphane, muhtarlık binası ve 112 hızır acil servisi

Uğur Mumcu Mahallesi'ne yapılacak Kültür Merkezi bünyesinde kütüphane ve kafeterya da mahallelilere hizmet verecek. Ayrıca merkez bünyesinde muhtarlık binası ve 112 Hızır Acil Servis birimi de yer alacak. İnşaatı devam eden Kültür Merkezinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor
Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor

Sultangazi, Hisarcık, Cenaze, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Mahallesi'nde kültür merkezi inşaatı hızla devam ediyor - Son Dakika


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