Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Malatya'da Anıldı

Uğur Mumcu Malatya'da Anıldı

2 saat önce

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, Malatya'da düzenlenen programla anıldı.

Uğur Mumcu Malatya'da Anıldı, System.String[]
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, Malatya'da düzenlenen programla anıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uğur Mumcu için hazırlanan belgeselin izlendiği programda daha sonra türküler söylendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, demokrasi uğrunda mücadele edenleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise ocak ayının gazeteciler için bir yas ayı olduğunu söyledi.

Babasının ölümünün üzerinden 26 yıl geçtiğini dile getiren Aybars, bu zamana kadar Uğur Mumcu gibi çok sayıda değeri kaybettiklerini hatırlattı.

Aybars, 11 yaşındayken babasını yitirdiğini anımsatarak, "Bu cinayetle, cinayet soruşturmasıyla büyüdüm. Bu çok ağır bir yük aslına bakarsanız ve her gazeteci öldürüldüğünde aynı şeyi hissediyorum. Bu bir çaresizlik duygusu." diye konuştu.

Gazeteci-yazar İsmail Saymaz'ın da konuşma yaptığı programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Ankara, Malatya, Uğur Mumcu, Güncel
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