Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı

6 saat önce

Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 27'nci yıldönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesinde anıldı.

Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı, System.String[]

Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 27'nci yıldönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesinde anıldı.

Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde, Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri bir araya gelerek, Mumcu'yu 27'nci ölüm yıldönümünde andı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube yönetiminin organize ettiği anma programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, öldürülen devlet büyükleri, yazar ve aydınların adlarını okudu. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ise, Korkmadan, yılmadan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren Mumcu'yu rahmetle anıyorum dedi. Törende, şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'da unutulmadı. Anma programı sonunda, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının üzerine karanfiller bırakılarak Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.


Uğur Mumcu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]