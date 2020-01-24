Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı - Son Dakika

Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde, Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri bir araya gelerek, Mumcu'yu 27'nci ölüm yıldönümünde andı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube yönetiminin organize ettiği anma programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, öldürülen devlet büyükleri, yazar ve aydınların adlarını okudu. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ise, Korkmadan, yılmadan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren Mumcu'yu rahmetle anıyorum dedi. Törende, şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'da unutulmadı. Anma programı sonunda, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının üzerine karanfiller bırakılarak Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.