Uğur Mumcu Memleketi Kırşehir'de Anıldı

Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de "Uğur Mumcu Anma" paneli düzenlendi.

Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de "Uğur Mumcu Anma" paneli düzenlendi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelden önce Uğur Mumcu'nun hayatı, kitapları, yazıları ve yaşantısından kesitler anlatıldı.



Panelistler Çağdaş Gazeteciler Derneği Onur Kurulu Başkanı Ahmet Abakay, Mahmut Aslan ve Taylan Özbay, Ankara'da evinin önünde suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Mumcu ile anılarını anlattı ve Mumcu'nun araştırmalarından bahsetti.



Mumcu ile aynı dönem gazetecilik yaptığını aktaran Abakay, "Ocak ayı maalesef hüzünlü bir ay. Çünkü Muammer Aksoy, Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu, ocak ayında kaybettiklerimizdir. Mumcu, 'Ben Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, ben laik, ben tam bağımsız bir ülkeden yanayım. Ben insan hakları savunucusu, ben terörün karşısındayım, ben çıkarcıların düşmanıyım.' diye kendisini zaten tanımlıyor. Biz de böyle tanıyoruz zaten." diye konuştu.



Mahmut Aslan ve Taylan Özbay da panelde Mumcu'nun yaşamı ile ilgili bilgi verdi.



Panele, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, Belediye Başkanı adayı Selahattin Ekicioğlu ve vatandaşlar katıldı.

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