Uğur Mumcu, memleketi Kırşehir'de anıldı - Son Dakika

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenen programla anıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Basın Anıtı önündeki etkinlikte, Mumcu'nun hayatı, kitapları, makaleleri hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Uğur Mumcu'nun basın dünyası için izleri silinmeyecek önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Mumcu'nun aracına bomba konularak saldırıya uğramasının halen aydınlığa kavuşturulamadığını savunan İlhan, şunları kaydetti:

"Bundan 27 yıl önce, ben İstanbul'da öğrenciyken, beraber aynı evde kaldığım arkadaşlarımla televizyon izlerken alt yazılar yayınlandı. Uğur Mumcu'nun katledildiği yazıyordu. Gerçekten de kahrolduk, çok üzüldük. Uğur Mumcu, demokrasi yanlısıydı, gerçek bir vatanseverdi. Laiklikten yanaydı. Milletini, bayrağını seven bir insandı. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin ardından 27 yıl geçti. Halen failleri bulunmamıştır. Bu, Türkiye'nin bir ayıbıdır. Mumcu nezdinde Fahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç gibi önemli isimlerin de şehit edildiğini hatırlatıyor, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de Kırşehir'de doğup büyüyen ve Ankara'da 51 yaşında hayattan koparılan Uğur Mumcu'yu büyük bir üzüntü ile andıklarını dile getirdi.

Mumcu'nun, "gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur" anlayışının iletişim fakültelerinde anlatılmaya devam edildiğini vurgulayan Genç, "Özgür basının ülkemiz için ne denli önemli olduğu unutulmamalıdır. Hiç bir baskı, basın emekçilerini yıldırmamalıdır. Uğur Mumcu gibi gerçekleri yazın. Bugün aynı zamanda eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın da ölüm yılı. O da bir vatanseverdi. Onu da karanlık güçler katletti. Her iki dava adamının ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılanlar Uğur Mumcu'nun anıtı önündeki fotoğraflarına karanfil bıraktı.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.