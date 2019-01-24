Uğur Mumcu Niğde'de Anıldı

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ölümünün 26'nci yıldönümünde Niğde'de anıldı.

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ölümünün 26'nci yıldönümünde Niğde'de anıldı.



Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Niğde Şubesi öncülüğünde gerçekleşen anma programında Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Birçok sivil toplum kuruluşunun da yer aldığı, yaklaşık 200 kişinin katıldığı anma programı Hükümet Meydanı'nda basın açıklamasıyla devam etti.



Düzenlenen etkinliğe CHP 24 Dönem Niğde Milletvekili Doğan Şafak, CHP İl başkanı Erhan Adem, Merkez İlçe başkanı Kamil Davarcı, CHP belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Niğde Şube Başkanı Nihal Açıkgöz, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Niğde Şube Başkanı Nihal Açıkgöz yaptığı konuşmasında, "24 Ocak 1993'de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürk Devrim ve İlkeleri'nin ödünsüz savunucusu, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu; aracına konulan bombanın patlaması sonucu, haince-sinsice katledilişinin 26'nci yıldönümünde saygıyla, Minnetle anmak için bir araya geldik. Siyasiler, namus sözleri verdiler. Dediler ki: katilleri bulacağız. İktidarlar değişti, aradan 26 yıl geçti. Bize göre katil ya da katiller malum. Ama, aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı. Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Türk Aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı. Devletin itibarını düşünmek yerine düşüren politikacılara karşı çıktı. Terörün her türlüsüne savaş açtığını söyledi. Ocak ayı, acıları bal eyleyerek, Atatürk Devrim ve İlkeleri'ne, üniter devlet yapımıza, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma zamanıdır" diye konuştu. - NİĞDE

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