Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı - Son Dakika

Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı

24.01.2021 16:22

Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı Salgın sebebiyle Uğur Mumcu için bu yıl anma etkinliği düzenlenemedi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde;

Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı

Salgın sebebiyle Uğur Mumcu için bu yıl anma etkinliği düzenlenemedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bundan tam 28 yıl önce 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde hunharca bir terör saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun evi, Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla etkinlik düzenlenemedi.

Ayvalık'ta her yıl Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Evleri olarak adlandırılan Bahçelievler Sitesi'ndeki evinin önünde kalabalık grupların katılımıyla ölüm yıldönümü kutlanılan Uğur Mumcu için bu yıl aynı etkinlikler yapılamadı. Eşi Güldal Mumcu'nun iki hafta önce Ankara'ya döndüğü öğrenilirken, evde derin bir sessizliğin hakim olması ise dikkatlerden kaçmadı. Merhum Uğur Mumcu'nun sitedeki komşusu Eczacı Fatma Çınar ise korana önlemleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gerekli izinler alınmasıyla sosyal mesafenin korunarak bu anma etkinliğinin bu yılda sürdürülebilecekken, bunun yapılmamasının kendilerinin ayıbı olduğunu söyledi.

Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı
Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı
Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı
Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı

Uğur Mumcu, Balıkesir, Ankara, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı - Son Dakika


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