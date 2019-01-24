Uğur Mumcu Ölümünün 26'ıncı Yılında Anıldı
14 dakika önce
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Bodrum'da anıldı.
Gazeteci yazar Uğur Mumcu
, ölümünün 26'ncı yılında Bodrum
'da anıldı.
Bodrum Belediye Meydanında, Muğla
Barosu Bodrum Temsilciliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
(ÇYDD) Bodrum Şubesince anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ortak basın açıklamasını baro temsilcisi avukat Cavidan Karaöz
Özyiğit okudu.
Her yıl aynı şekilde toplanıp anma programı yapacaklarını ifade eden Özyiğit, "Her parçalanan, vurulan, yakılan bedenden yeniden ve binlerce doğacağız. Binlerce Uğur olacağız, aydınlatacağız Anadolu'muzu." dedi.
Açıklamanın ardından katılımcılar Mumcu'nun fotoğrafının da basılı olduğu afiş önüne kırmızı karanfiller bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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