Uğur Mumcu Ölümünün 26. Yılında Anılıyor
57 dakika önce
Ankara'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anılıyor.
Ankara
'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu
, evinin önünde düzenlenen programla anılıyor.
Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu için hayatını kaybettiği evinin önünde düzenlenen programa CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun aracının infilak ettiği yerde bulunan anıta karanfil bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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