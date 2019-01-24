Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Ölümünün 26. Yılında Anılıyor

Uğur Mumcu Ölümünün 26. Yılında Anılıyor

57 dakika önce

Ankara'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anılıyor.

Uğur Mumcu Ölümünün 26. Yılında Anılıyor, System.String[]
Ankara'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anılıyor.

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu için hayatını kaybettiği evinin önünde düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun aracının infilak ettiği yerde bulunan anıta karanfil bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Ankara, Uğur Mumcu, Güncel
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