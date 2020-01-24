Uğur Mumcu ölümünün 27'inci yılında Edirne'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu ölümünün 27'inci yılında Edirne'de anıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu ölümünün 27'inci yılında Edirne'de anıldı

6 saat önce

Edirne'de, Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 27'nci yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.

Uğur Mumcu ölümünün 27'inci yılında Edirne'de anıldı, System.String[]

Edirne'de, Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 27'nci yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.


Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Edirne'de törenle anıldı. Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu için kentte anma törenleri düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Uğur Mumcu adının yaşatıldığı parkta bulunan büste kırmızı karanfiller bıraktı. - EDİRNE

Uğur Mumcu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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