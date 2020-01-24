Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında evinin önünde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında evinin önünde anıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında evinin önünde anıldı

7 saat önce

Ankara'da 27 yıl önce arabasına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anıldı.

Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında evinin önünde anıldı, System.String[]

Ankara'da 27 yıl önce arabasına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27. yıl dönümünde ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri tarafından evinin önünde düzenlenen programla anıldı. Sabahın erken saatlerinde Mumcu'nun evinin karşısında bulunan anıt önüne gelen çok sayıda vatandaş, 'Uğur Mumcu Anıtı'nın bulunduğu yerde mumlar yakarak karanfil bıraktı. Tören öncesi Mumcu ailesini evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Uğur Mumcu Anıtı'na bir mum ve karanfil bıraktı.

"UĞUR MUMCU İNSAN OLMANIN ÖTESİNDE UNUTULMAZ BİR KİŞİLİKTİR"

Anma programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Uğur Mumcu insan olmanın ötesinde unutulmaz bir kişiliktir. Uğur Mumcu bir bilim insanıdır, bir gazetecidir, bir aydındır, bir çalışkandır, bir emekçidir, bir Kuva-yi Milliyeci'dir. Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor" diye konuştu.

Uğur Mumcu'nun açtığı yolda yürümelerine kimsenin engel olamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Onu her yıl saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Buraya gelen insanlarda zaten aynı düşüncelerle buraya geliyorlar. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış, demokratik bir Türkiye'ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyor, mücadelesini yapıyor, kavgasını veriyoruz. Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Bütün hedefimiz şu; Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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