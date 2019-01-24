Uğur Mumcu Özlemle Anıldı
1 saat önce
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu katledilişinin 26. yıl dönümünde ADD ve Eskişehir'de ki sivil toplum örgütlerinin önderliğinde Vilayet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konularak özlemle anıldı.
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu
katledilişinin 26. yıl dönümünde ADD ve Eskişehir
'de ki sivil toplum örgütlerinin önderliğinde Vilayet Alanı'nda Atatürk
Anıtı'na çelenk konularak özlemle anıldı.
Sivil toplum örgütleri adına konuşan ADD Başkanı Dr. Azmi Kerman
Uğur Mumcu'nun Atatürk devrim ve ilkelerini, laik cumhuriyetini benliğinin tüm derinlerine kadar sindirdiğini söyledi. CHP
Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
ve Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
'un ta katıldığı törende konuşan Kerman, "Mumcu'nun tam bağımsızlıktan yana bir devrimci olduğunu ifade ederek, "Uğur Mumcu, anti emperyalistti. Çıkar çevrelerinin baş düşmanı, emekçilerin ve ezilenlerin yılmaz savunucusu idi. Uğur Mumcu, demokrasi ve insan hakları için tüm yaşamı boyunca savaştı. Her koşulda, Cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır koydu. Aradan geçen bunca zamana karşı çalışmaları güncelliğini yitirmedi. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler yazdığı konularda ne kadar haklı olduğunu gösterdi" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:05 Kaynak: İHA
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